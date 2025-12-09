Università per gli adulti, prima lezione di filosofia morale

Università per gli adulti di Cesenatico, dà appuntamento al Museo della Marineria giovedì 11 dicembre ore 16.00 con il prof. Riccardo Caporali, “L’uguaglianza e gli occhi del gatto. Prima lezione di filosofia morale”.
A partire da un tema classico del pensiero etico – politico come l’uguaglianza, saranno presentati alcuni punti essenziali della disciplina, la “Filosofia Morale”: di che cosa essa si occupa, con quali procedure argomentative e con quali finalità.
Il relatore leggerà e commenterà alcuni brevi passi di autori che sostengono idee tra loro molto diverse intorno all’uguaglianza, mostrando i diversi possibili approcci coi quali possono essere interpretati. Il taglio della lezione sarà fortemente divulgativo.
Riccardo Caporali
Oggi “Professore dell’Alma Mater”, Riccardo Caporali è stato a lungo docente di Filosofia Morale nel Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna.
Le sue ricerche guardano in particolare ad alcuni autori della filosofia moderna. Tra Machiavelli, Spinoza e Vico (affrontati nella revisione critica di molte, consolidate tradizioni interpretative), il senso unitario del suo lavoro scientifico si raccoglie intorno a taluni tra i più significativi percorsi eterodossi della modernità, eccentriche rispetto alle soluzioni prevalenti del contrattualismo giusnaturalistico o dello storicismo dialettico.
Trai suoi temi di ricerca, anche l’idea di uguaglianza, in rapporto alla filosofia morale, ai fondamenti teoretici e scientifici, alle sfide politiche. Sul declino novecentesco della modernità, si è occupato di autori come Leo Strauss e Renato Serra, sul quale sta attualmente lavorando.
Ha pubblicato libri e saggi in Italia e all’estero.