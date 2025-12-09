Università per gli adulti, prima lezione di filosofia morale

Riccardo Caporali

Oggi “Professore dell’Alma Mater”, Riccardo Caporali è stato a lungo docente di Filosofia Morale nel Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna.

Le sue ricerche guardano in particolare ad alcuni autori della filosofia moderna. Tra Machiavelli, Spinoza e Vico (affrontati nella revisione critica di molte, consolidate tradizioni interpretative), il senso unitario del suo lavoro scientifico si raccoglie intorno a taluni tra i più significativi percorsi eterodossi della modernità, eccentriche rispetto alle soluzioni prevalenti del contrattualismo giusnaturalistico o dello storicismo dialettico.

Trai suoi temi di ricerca, anche l’idea di uguaglianza, in rapporto alla filosofia morale, ai fondamenti teoretici e scientifici, alle sfide politiche. Sul declino novecentesco della modernità, si è occupato di autori come Leo Strauss e Renato Serra, sul quale sta attualmente lavorando.

Ha pubblicato libri e saggi in Italia e all’estero.