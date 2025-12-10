Tornano babbo Natale e befana in sup: spettacolo sul porto canale

La sfilata spettacolare

Come da tradizione, i “navigatori delle feste” lanceranno una pioggia di caramelle ai presenti, regalando dolci momenti a grandi e piccini. Se l’edizione passata aveva già stupito tutti portando sul canale una suggestiva natività vivente in Sup, quest’anno le aspettative sono altissime per la carovana.

L’evento è organizzato e gestito con passione dal Windsurfclub di via Magellano. E per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti e spettatori, sarà presente il servizio di salvataggio della Cooperativa Stabilimenti Balneari per vigilare lungo lo specchio d’acqua.

L’evento non ha nessun costo e è un’attrazione che si è consolidata negli anni alla quale si consiglia di partecipare.