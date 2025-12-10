 Skip to main content
Tornano babbo Natale e befana in sup: spettacolo sul porto canale

Alessandro Mazza10 Dicembre 2025
sup babbi natale, befana

Preparatevi a vivere un evento unico che celebra le feste con un pizzico di avventura acquatica

Tornano a grande richiesta i Babbo Natale e le Befane in Sup (Stand Up Paddle) che sfileranno lungo l’incantevole Porto Canale. Un appuntamento imperdibile che unisce la tradizione natalizia con l’amore per il mare. E che è possibile trovare solo a Cesenatico.

Quando e dove
Segnate queste date:

Santo Stefano, 26 dicembre

Epifania, 6 gennaio

La parata si svolgerà nell’arco temporale che va dalle 13:00 alle 16:00.

La sfilata spettacolare

Come da tradizione, i “navigatori delle feste” lanceranno una pioggia di caramelle ai presenti, regalando dolci momenti a grandi e piccini. Se l’edizione passata aveva già stupito tutti portando sul canale una suggestiva natività vivente in Sup, quest’anno le aspettative sono altissime per la carovana.

L’evento è organizzato e gestito con passione dal Windsurfclub di via Magellano. E per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti e spettatori, sarà presente il servizio di salvataggio della Cooperativa Stabilimenti Balneari per vigilare lungo lo specchio d’acqua.

L’evento non ha nessun costo e è un’attrazione che si è consolidata negli anni alla quale si consiglia di partecipare.

