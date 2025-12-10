Cucina italiana: è patrimonio Unesco

Le parole dell’On. Jacopo Morrone: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione” è stata espressa dal deputato Jacopo Morrone, presidente della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’ alla notizia che la ‘Cucina italiana’ è stata nominata ufficialmente ‘Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco’.

“Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – evidenzia Morrone – anche perché ero presente a New York con una delegazione della Commissione all’evento durante il quale è stata lanciata la candidatura e oggi sono fiero di vedere l’obiettivo raggiunto. Questa nomina premia quel mix di cultura, tradizioni, capacità, inventiva, storia, qualità che caratterizza la cucina italiana, formata delle tante specificità culinarie regionali, e il ‘Made in Italy’ che hanno reso il nostro Paese e i nostri produttori famosi nel mondo”.