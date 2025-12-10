Defibrillatore donato in memoria di Claudio Bazzocchi

La città di Cesenatico si arricchisce di un bene prezioso, frutto di un gesto di generosità e amore verso la comunità.

Un nuovo defibrillatore (DAE) è stato donato dalla commossa famiglia di Claudio Bazzocchi, ex dipendente comunale scomparso prematuramente all’età di 65 anni. Una scelta nobile che trasforma un dolore personale in una potenziale salvezza per l’intera cittadinanza.

Posizionamento strategico a Ponente

Il dispositivo salvavita è stato destinato al Comune di Cesenatico e verrà installato nella zona di Ponente.

Il luogo esatto della sua collocazione è in fase di studio: il Comune sta infatti effettuando una mappatura precisa per assicurare che il defibrillatore sia posizionato nel punto più efficace, colmando eventuali lacune nella rete di dispositivi salvavita già esistenti. Questo è un dettaglio fondamentale, poiché la rapidità di accesso a un DAE in caso di arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte.