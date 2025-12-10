 Skip to main content
Eventi e Cultura

Noi Lounge Music Club, al via la nuova stagione

Giulia Zannetti10 Dicembre 2025
Tenor Tribute

L’appuntamento:

La nuova stagione del Noi Lounge Music Club prende il via venerdì 12 dicembre ore 22:00 con i Tenor Tribute – Nobile, Fariselli, Petretti, Ghetti, Zanchini – VenerdìJazz Cesenatico.

Sul palco:

Alessandro Fariselli Sax tenore
Fabio Petretti  Sax tenore
Fabio Nobile Batteria
Gabriele Zanchini Pianoforte
Paolo Ghetti contrabbasso

La serata:

Coperto Concerto: € 25,00 comprensivo di un drink a scelta tra: Bibita, Birra media, Spritz, Gin Tonic, Calice vino Bianco, Calice vino Rosso, Bollicina.

Inizio concerto ore 22:00
Possibilità di cena
Info e prenotazione tavolo: 328 77 23 203

NOI LOUNGE MUSIC CLUB – Via Roma 89 – 47042 CESENATICO
Si domanda una collaborativa puntualità, affinché gli spettacoli inizino e si svolgano nei tempi stabiliti, grazie.

Prossime serate:

-Domenica 21 Dicembre alle ore 12:00 ci sarà il Brunch in Jazz con i Lazzanni trio;

-Venerdì 26 Dicembre alle ore 22:00 ospiteremo uno spettacolo di cabaret con Sergio Casabianca;

-Martedì 6 Gennaio alle ore 12:00 ci sarà di nuovo un brunch in musica con JJ Vianello e gli Intoccabili.

Sarà nostra cura comunicarvi le specifiche devi vari eventi di volta in volta. Grazie per la collaborazione e buon lavoro.

