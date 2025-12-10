Teatro Comunale, prosa con “Il fu Mattia Pascal”

Nuovo appuntamento con una delle pietre miliari della prosa. Il fu Mattia Pascal andrà in scena l’11 dicembre alle 21 al Comunale con una lettura inedita. È il frutto dell’incontro artistico tra Geppy Gleijeses e Marco Tullio Giordana che ne firma la regia. Tra il nutrito cast di attori spicca Marilù Prati che torna sulla scena del teatro cittadino dopo essersi esibita nelle passate stagioni.
Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito in fase di campagna abbonamenti.
Sinossi
Un uomo creduto e poi fintosi morto, quando “risuscita” s’accorge che non può essere riammesso nella società, nella famiglia, perché per la società, per la famiglia egli è morto davvero. Quale prova più scintillante del sentimento del contrario? Disonestà e purezza, vita-morte nel grande caleidoscopio della certezza sociale, che bolla come sicuro quello che non esiste e come inesistente quello che vive. E dentro una tessitura umoristica, elementi riflessivi e irrazionali sconvolgono quella quarta parete, che nel teatro come nel romanzo dovrebbe essere protezione d’impersonalità, come se l’autore stesso e il pubblico non esistessero.
«Il fu Mattia Pascal – racconta Marco Tullio Giordana – , pubblicato nel 1904, è il romanzo che diede a Pirandello fama mondiale e che, in continuità con Wilde, Dostojevski, Stevenson e contemporaneamente a Conrad, Freud, Kafka, farà dilagare nella letteratura del Novecento il tema del Doppio, del Doppelgänger, in modo così invadente da spazientire Nabokov che lo considerava “di una noia mortale”. In realtà nel romanzo seminale di Pirandello le vicissitudini di Mattia Pascal e del suo specchio Adriano Meis sono il contrario della noia: tanti sono i colpi di scena, e lo spazio/tempo dove si consumano in continue sovrapposizioni, da suggerire nella riduzione per la scena una chiave non realistica e indurre la macchina teatrale a mescolarsi col linguaggio parallelo del cinema, sviluppatosi anch’esso agli inizi del “secolo breve”».
«Il significato – sottolinea Gleijeses – che “Il fu Mattia Pascal” assume nello sviluppo dell’opera pirandelliana è ben lontano dall’essere riconosciuto ancor oggi pienamente, pur trattandosi di un’opera che ebbe grande fortuna. E, incredibilmente, pur nascendo come romanzo (e che romanzo!) è uno dei titoli teatrali pirandelliani di maggior successo, se non quello di maggior “chiamata”. È una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo».
Sul palco saliranno: Geppy Gleijeses Antonio Tallura, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito, Marco Caldoro,Teo Guarini, Davide Montalbano, Francesca Iasi.
La biglietteria del teatro sarà aperta dalle 19.30. Alle 20.30 circa sarà possibile prendere posto a teatro. L’inizio della rappresentazione è previsto per le 21.
L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it