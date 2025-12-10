Tennis a Cesenatico: al via la Start Romagna Cup

Il commento dell’assessore Gaia Morara

«Siamo felici di questo grande evento che siamo riusciti a portare a Cesenatico con l’aiuto della regione Emilia-Romagna e di Start Romagna e la grande professionalità di Paolo Caponigri. Come amministrazione abbiamo messo in tavola un investimento importante e ringraziamo anche il nostro Circolo Tennis che si è messo subito a disposizione, intuendo le potenzialità dell’evento. Un challenger atp 50 in quel periodo dell’anno porterà a Cesenatico atleti di altissimo livello, attirando pubblico nell’ottica di destagionalizzare gli eventi della nostra città e andare incontro agli obiettivi che ci siamo dati insieme alla DMO. Speriamo che questo sia il primo capitolo di una bella e lunga storia».