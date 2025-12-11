Controlli dei carabinieri, fioccano denunce per irregolari e senza tetto

Controlli straordinari dei Carabinieri a Cesenatico: nove denunce per guida in stato di ebbrezza, furto e irregolarità

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a prevenire reati, contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire la sicurezza stradale. L’operazione, che ha visto l’impiego del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, si è svolta prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree strategiche della città.

Il bilancio del servizio è di nove persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì per diverse violazioni e reati, oltre a una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacenti.

Le denunce: guida pericolosa e reati contro il patrimonio

Le denunce si concentrano principalmente su reati stradali e contro il patrimonio:

Guida in stato di ebbrezza (1 caso): un automobilista è stato denunciato dopo essere risultato con un tasso alcolemico superiore a 1,30 g/l. La patente è stata ritirata.

Rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolico (1 caso): un altro conducente è stato denunciato per essersi rifiutato di effettuare il test. Anche in questo caso, è scattato il ritiro della patente.

Guida sotto l’effetto di stupefacenti e rifiuto di accertamento (1 caso): un automobilista, sorpreso in stato di alterazione psicofisica, è stato denunciato per aver rifiutato il test medico in struttura sanitaria, nonostante il test rapido fosse positivo. Patente ritirata.

Furto aggravato (1 caso): denunciato un uomo sorpreso con cavi elettrici tranciati e sottratti da una cabina elettrica.

Tentato furto aggravato (2 casi): due giovani stranieri, senza fissa dimora, sono stati fermati subito dopo aver tentato di forzare una finestra di un ristorante del centro.