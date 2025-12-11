Controlli dei carabinieri, fioccano denunce per irregolari e senza tetto

Controlli straordinari dei Carabinieri a Cesenatico: nove denunce per guida in stato di ebbrezza, furto e irregolarità
I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a prevenire reati, contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire la sicurezza stradale. L’operazione, che ha visto l’impiego del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, si è svolta prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree strategiche della città.
Il bilancio del servizio è di nove persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì per diverse violazioni e reati, oltre a una segnalazione amministrativa per detenzione di stupefacenti.
Le denunce: guida pericolosa e reati contro il patrimonio
Le denunce si concentrano principalmente su reati stradali e contro il patrimonio:
Guida in stato di ebbrezza (1 caso): un automobilista è stato denunciato dopo essere risultato con un tasso alcolemico superiore a 1,30 g/l. La patente è stata ritirata.
Rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolico (1 caso): un altro conducente è stato denunciato per essersi rifiutato di effettuare il test. Anche in questo caso, è scattato il ritiro della patente.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti e rifiuto di accertamento (1 caso): un automobilista, sorpreso in stato di alterazione psicofisica, è stato denunciato per aver rifiutato il test medico in struttura sanitaria, nonostante il test rapido fosse positivo. Patente ritirata.
Furto aggravato (1 caso): denunciato un uomo sorpreso con cavi elettrici tranciati e sottratti da una cabina elettrica.
Tentato furto aggravato (2 casi): due giovani stranieri, senza fissa dimora, sono stati fermati subito dopo aver tentato di forzare una finestra di un ristorante del centro.
Irregolarità sul territorio nazionale e misure di prevenzione
I controlli dei carabinieri hanno portato anche alla denuncia di quattro persone per inosservanza di leggi sull’immigrazione e misure di sicurezza:
Soggiorno irregolare (3 casi): tre cittadini stranieri sono stati denunciati per essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale, in quanto privi di permesso di soggiorno. Sono stati avviati all’Ufficio Stranieri per la regolarizzazione.
Inottemperanza al foglio di via (1 caso): denunciato un uomo, senza fissa dimora, per aver violato il divieto di ritorno nel Comune.
Segnalazione per detenzione di stupefacenti
Durante il servizio, un ragazzo poco più che ventenne è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 36 grammi di hashish e una dose di cocaina, che sono stati sequestrati.