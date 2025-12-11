Dopo le colonie, si pensa all’Ex Nuit e alla Vena Mazzarini

Come cambia Cesenatico

Il percorso iniziato a Ponente con il gruppo Falkesteiner pare fondarsi su basi condivise in grado di riqualificare l’area salvaguardando il bene pubblico. Le prossime fasi saranno quindi cruciali per vedere se ci sarà il rispetto delle indicazioni di avvio.

I lavori pubblici a Ponente

Sono numerosi i progetti già finanziati di cui si aspetta l’inizio dei lavori, cantieri che, è innegabile, cambieranno il volto della città sostituendo aree lasciate a sé con nuovi orizzonti tangibili. Basti pensare al completamento di via Colombo, dal canale Zadina a via Magellano (accessi al mare compresi); al parcheggio da 400 posti auto accanto al cimitero con sbocco ciclo-pedonale in via Caboto/Cavour. Per restare a Ponente va ricordato che il Comune entrerà nella disponibilità delle aree su cui sono state abbattute due colonie da parte di accademia acrobatica in via Pian del Carpine.