 Skip to main content
Notizie

Dopo le colonie, si pensa all’Ex Nuit e alla Vena Mazzarini

Alessandro Mazza11 Dicembre 2025
ex nuit

Come cambia Cesenatico

Il percorso iniziato a Ponente con il gruppo Falkesteiner pare fondarsi su basi condivise in grado di riqualificare l’area salvaguardando il bene pubblico. Le prossime fasi saranno quindi cruciali per vedere se ci sarà il rispetto delle indicazioni di avvio.

I lavori pubblici a Ponente

Sono numerosi i progetti già finanziati di cui si aspetta l’inizio dei lavori, cantieri che, è innegabile, cambieranno il volto della città sostituendo aree lasciate a sé con nuovi orizzonti tangibili. Basti pensare al completamento di via Colombo, dal canale Zadina a via Magellano (accessi al mare compresi); al parcheggio da 400 posti auto accanto al cimitero con sbocco ciclo-pedonale in via Caboto/Cavour. Per restare a Ponente va ricordato che il Comune entrerà nella disponibilità delle aree su cui sono state abbattute due colonie da parte di accademia acrobatica in via Pian del Carpine.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
ex nuit

in foto l’ex Nuit in una foto di anni fa

I lavori a Levante

A Levante saranno completati i giardini a mare nel tratto che va dal porto all’hotel Eritrea; sarà recuperato l’ex Lavatoio con riqualifica dell’area retrostante la parrocchia di San Giacomo; il 7 gennaio partiranno i lavori al ponte del gatto.

Le due aree restanti: Vena Mazzarini ed Ex Nuit

Ora ci sono due grandi partite aperte in materia di opere pubbliche: l’area ex Nuit e la vena Mazzarini.
Per la prima, sono già stati inseriti nel bilancio previsionale del prossimo anno, il 2026, i fondi per la progettazione dell’area.
Inoltre c’è già un’idea sulla riqualificazione della Vena Mazzarini che la si pensa a basso impatto ambientale.

vena mazzarini

Fondi e Imu piattaforme

Come in ogni buon progetto che si rispetti la grande problematica è il reperimento dei fondi. Molto dipende dalla possibilità di intercettare le risorse di bandi nazionali, sempre che vengano pubblicati. Ciò non di meno, una partita che agevolerebbe l’iter dei due cantieri sono i 14 milioni di euro dell’Imu delle piattaforme. Poter disporre “in casa” e senza vincoli di queste risorse potrebbe portare a un’accelerata nell’iter pubblico per completare le ultime aree da riqualificare di Cesenatico.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share