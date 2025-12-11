 Skip to main content
La mancia da 20 bilioni di dollari in Zimbabwe e molto altro: la voce di Gloria Turrini a “Sa dit?”

Giulia Zannetti11 Dicembre 2025
gloria turrini

Ha iniziato a cantare tardi ma la musica, nella sua vita, c’è sempre stata. C’era un piano: fare la parrucchiera con la sorella. Ci è andata vicino.

Una chiacchierata intima, per chi sa ascoltare davvero. “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei” ha ospitato con grande piacere Gloria Turrini.

Insieme a lei, per l’esecuzione di alcuni brani live dal podcast, Riccardo Ferrini.

La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online venerdì 12 dicembre. Buon ascolto!

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

