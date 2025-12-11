PanDemon al peperoncino, l’ultima creazione di Max Vitali

Gli elementi che lo rendono speciale

L’architetto del gusto di questa sorprendente creazione è Max Vitali, il quale ha raccontato con passione ciò che si cela in questa sua ultima opera. “Il PanDemon – racconta – nasce come un panettone al cacao, reso di un marrone intenso grazie all’inserimento nell’impasto di cioccolato fondente all’80% di cacao”.

Ma le scelte non si fermano qui. Al posto della tradizionale uvetta e dei canditi misti, Max ha optato per la scorza d’arancio candita. Questa non è una scelta casuale, ma è dovuta al fatto che l’arancia si sposa con il cacao in maniera eccellente.

“Tuttavia, questa è solo l’introduzione alla vera singolarità del PanDemon”. Come spiega Vitali, “ciò che lo rende un prodotto davvero unico è l’aggiunta del peperoncino, inserito chiaramente in una percentuale equilibrata per non coprire gli altri sapori, ma per esaltarli”.