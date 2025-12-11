Presepi in Romagna, l’itinerario completo

Torna in Romagna la tradizione dei presepi diffusi, un itinerario ricco di fascino che attraversa il territorio e restituisce un mosaico di arte, cultura locale e creatività contemporanea. Il presepe è tradizione, è un linguaggio condiviso, un modo per raccontare la storia dei borghi, delle comunità e dei mestieri attraverso forme artistiche diverse, dall’artigianato alla scenografia, dalle installazioni contemporanee alle rappresentazioni viventi. Ogni località interpreta la Natività con uno stile proprio, creando un percorso diffuso che unisce mare, colline e città d’arte in un unico racconto corale. Il viaggio parte dall’acqua, elemento profondamente identitario della Romagna, e passa per la sabbia, il sale, la pietra e il legno scolpito, fino ad arrivare ai presepi meccanici che muovono antichi mestieri come se il tempo non fosse mai trascorso.