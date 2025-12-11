 Skip to main content
Notizie

Start Romagna, sciopero nazionale. Le fasce garantite

Giulia Zannetti11 Dicembre 2025
Start Romagna

                    Sciopero: 12 dicembre 2025

Nella giornata di domani, venerdì 12 dicembre, è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da FILT CGIL. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

                        Le fasce garantite

Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono le seguenti:

  • Forlì-Cesena: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00
  • Ravenna (compreso il traghetto): dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00
  • Rimini: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-12-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore l’adesione nel bacino di Ravenna era stata del 31,06%, a Rimini del 10,46% e nel bacino di Forlì – Cesena del 22,30%.

Tags:

Leave a Reply

Share