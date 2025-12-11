Strade buie e finestrini rotti: allarme sicurezza

Si susseguono le segnalazioni sulla mancata sicurezza a Cesenatico. Casa prese di mira dai ladri, auto ritrovate con i finestrini rotti e vie poco illuminate che creano paura, soprattutto la sera.

E’ quest’ultimo il caso che segnala una residente di Cesenatico, in particolare si tratta di via Monti, “la strada che collega viale Treno a viale Roma”. Infatti “si tratta di una via illuminata solo da un lato della strada. Ho appena fatto 200 metri e mi sono resa conto di quanto non mi sentissi sicura a camminare in questo semi buio – si legge nella segnalazione – Ora vado a prendermi lo spray al peperoncino, è incredibile come una persona non possa sentirsi libera di camminare a casa propria alle 17.15 del pomeriggio”.