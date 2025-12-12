Ecco il calendario dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico

L’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico lancia il suo attesissimo calendario solidale 2026, un progetto cruciale per rafforzare le capacità operative del distaccamento locale.

Questa iniziativa nasce con un obiettivo primario: sostenere in modo concreto le vitali attività di soccorso che i nostri Vigili del Fuoco Volontari svolgono quotidianamente a servizio della comunità di Cesenatico e dei territori limitrofi.

Perché acquistare il calendario?

Il ricavato delle donazioni sarà interamente destinato all’acquisto di nuove attrezzature operative. Questi strumenti sono fondamentali per garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi. Dotare i volontari delle migliori risorse significa migliorare la sicurezza di tutti.

Il calendario non è solo un oggetto utile, ma anche un tributo visivo: è arricchito da immagini che narrano l’impegno, la professionalità e l’immensa dedizione dei nostri soccorritori.