Cesenatico: al via l’abbattimento delle alberature ad alto rischio

A Cesenatico, nella zona Ponente, è ufficialmente partito il piano di abbattimento delle alberature classificate ad “alto rischio di crollo”, un intervento programmato che rientra nelle misure post emergenza meteo. In tutto il territorio comunale saranno abbattuti circa 200 alberi risultati pericolosi secondo le valutazioni tecniche.

L’amministrazione ha previsto non solo la rimozione delle piante compromesse, ma anche un piano di sostituzione e reimpianto. Dove lo spazio lo consente, i nuovi alberi verranno collocati nello stesso punto; in alternativa saranno ripiantati in aree verdi vicine, così da mantenere il patrimonio arboreo complessivo della città.