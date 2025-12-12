 Skip to main content
Cesenatico: al via l’abbattimento delle alberature ad alto rischio

Anna Budini12 Dicembre 2025
A Cesenatico, nella zona Ponente, è ufficialmente partito il piano di abbattimento delle alberature classificate ad “alto rischio di crollo”, un intervento programmato che rientra nelle misure post emergenza meteo. In tutto il territorio comunale saranno abbattuti circa 200 alberi risultati pericolosi secondo le valutazioni tecniche.

L’amministrazione ha previsto non solo la rimozione delle piante compromesse, ma anche un piano di sostituzione e reimpianto. Dove lo spazio lo consente, i nuovi alberi verranno collocati nello stesso punto; in alternativa saranno ripiantati in aree verdi vicine, così da mantenere il patrimonio arboreo complessivo della città.

Il progetto è finanziato con 100mila euro del Comune di Cesenatico e 100mila euro della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli interventi straordinari successivi agli eventi meteorologici eccezionali.

