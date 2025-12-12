Gloria Turrini a “Sa dit?”: dalla Pina a Liv Tyler

A “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, si è raccontata Gloria Turrini.

Una chiacchierata dove le risposte alle domande sono arrivate prima in parole, e poi in musica, accompagnata da Riccardo Ferrini. Come a rafforzare il concetto.

La musica e i testi degli altri altri sono sempre stati lì, la scrittura è arrivata tardi – racconta. Ma per fortuna, si sono trovate!