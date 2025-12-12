Libri di testo: la Regione aumenta i contributi del 60% per 51mila studenti

Il diritto allo studio in Emilia-Romagna viene ulteriormente rafforzato. Anche per l’anno scolastico 2025-2026, tutti gli studenti e le studentesse della regione che ne hanno diritto potranno beneficiare dei contributi per l’acquisto dei libri di testo. La Giunta regionale ha recentemente approvato il riparto finale, a chiusura del bando, che vede un investimento complessivo di 7,7 milioni di euro (esattamente $7.734.510$), tra risorse regionali e statali.