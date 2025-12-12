Raccolta differenziata, il primato dell’Emilia Romagna

“Lo promettemmo qualche anno fa con il nuovo piano regionale dei rifiuti e lo si sta perfettamente mantenendo. E a breve si raggiungerà e supererà l’80%, come da previsione. Continua a crescere anche la quota dei Comuni che raggiungono o superano l’80% di raccolta differenziata: sono 167, pari al 50,6% del totale, mentre ben 36 Comuni (10,9%) hanno superato la soglia del 90%. Fondamentale il ruolo della regolazione, che ha consentito di coprire quasi tutti i territori provinciali con contratti di lungo periodo: sono infatti 12 su 19 i bacini gestionali con affidamenti completati al 2024, tutti assegnati a operatori qualificati e con obiettivi ambientali coerenti con il PRRB 2022-2027″ – prosegue.