Una nuova opportunità per crescere insieme — con lo studio Faggiotto e Samorè

Siamo felici di condividere con voi una grande occasione per chi cerca un percorso di crescita concreto e qualificante. In collaborazione con IFOA e ANCL, lo studio Faggiotto e Samorè partecipa all’Academy ANCL — Addetto all’amministrazione del personale e busta paga: un progetto formativo pensato per costruire competenze solide e reali fin da subito.
Cosa significa per te o per un giovane in cerca di lavoro
- Formazione gratuita, teorica e pratica, affidata a professionisti esperti.
- Inserimento con contratto di Apprendistato di I° livello già dal primo giorno in uno studio dinamico e altamente professionale: entri nel mondo del lavoro con una struttura reale.
- Acquisizione di competenze concrete — diritto del lavoro, elaborazione buste paga, amministrazione del personale, normativa fiscale e contributiva, uso di software gestionali — spendibili subito nel nostro studio
- Qualifica professionale riconosciuta a livello europeo: una certificazione che apre porte e offre un profilo professionale credibile.
Perché lo facciamo
Come studio di consulenza del lavoro, sappiamo quanto sia cruciale avere persone competenti, preparate e aggiornate. Con Academy ANCL vogliamo dare fiducia ai giovani — offrendo non solo un corso, ma un percorso concreto di formazione e inserimento professionale. Crediamo nel valore della formazione continua e nella costruzione di rapporti seri e duraturi con le nuove generazioni.
Un invito a chi cerca una svolta
Se hai meno di 25 anni, con diploma e cerchi un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro — senza spese, ma con un futuro davanti — questa può essere la tua occasione. Lo studio Faggiotto e Samorè è pronto ad accoglierti, accompagnarti e farti crescere.
Contattaci per maggiori informazioni scrivendoci a raffaella@studiofaggiottosamore.it
Studio Faggiotto Samorè
Viale Raffaello Sanzio, 42 Valverde
Tel. 0547 86414 – info@studiofaggiottosamore.it