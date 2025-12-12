Una nuova opportunità per crescere insieme — con lo studio Faggiotto e Samorè

Perché lo facciamo

Come studio di consulenza del lavoro, sappiamo quanto sia cruciale avere persone competenti, preparate e aggiornate. Con Academy ANCL vogliamo dare fiducia ai giovani — offrendo non solo un corso, ma un percorso concreto di formazione e inserimento professionale. Crediamo nel valore della formazione continua e nella costruzione di rapporti seri e duraturi con le nuove generazioni.

Un invito a chi cerca una svolta

Se hai meno di 25 anni, con diploma e cerchi un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro — senza spese, ma con un futuro davanti — questa può essere la tua occasione. Lo studio Faggiotto e Samorè è pronto ad accoglierti, accompagnarti e farti crescere.

Contattaci per maggiori informazioni scrivendoci a raffaella@studiofaggiottosamore.it