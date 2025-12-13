L’ombra dell’Archeomafia tocca anche la Romagna – IL VIDEO

Gli Arena

La ‘ndrina Arena è storicamente una delle cosche più potenti e influenti della ‘Ndrangheta calabrese, con il suo epicentro di potere radicato a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Radicamento Storico: La cosca ha una lunga e complessa storia criminale, segnata da lotte intestine e da una costante capacità di rigenerarsi, mantenendo un controllo ferreo non solo sul traffico illecito, ma anche sull’economia legale e sulle dinamiche socio-politiche locali.

In questo contesto, il traffico di reperti archeologici e gli scavi clandestini non sono semplicemente un’attività criminale a sé stante, ma diventano un meccanismo con un duplice scopo: generare profitti immediati che vengono reimmessi nell’organizzazione per sostenerne le operazioni legali e illegali e controllo territoriale. L’uso di squadre di “tombaroli” e la gestione logistica del saccheggio di siti di alto valore simbolico (come Kaulon o Capo Colonna) è un’ulteriore dimostrazione di forza consolidando il controllo che la cosca esercita sulla zona costiera e interna del crotonese.

L’operazione dei Carabinieri TPC ha dunque colpito non solo la rete dei ricettatori e degli scavatori, ma ha mirato direttamente alla fonte di finanziamento e al meccanismo di potere della cosca Arena.