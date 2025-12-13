Cesenatico Classica: il debutto con L’Oro del Reno

L’ appuntamento
Tornano le domeniche pomeriggio di Cesenatico Classica. A fare da apripista sarà L’Oro del Reno, un’orchestra di 20 elementi diretta da Michela Tintoni
A partire dalle 17 di domenica 14 dicembre eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Satie, Brahms al Teatro Comunale di Cesenatico.
“Programmi interessanti, qualità degli strumentisti tra artisti in carriera e giovani promesse. Queste – ha commentato Thomas Cavuoto, il direttore artistico – sono le nostre linee guida che ci hanno dato soddisfazione e ragione. L’orchestra con cui diamo il la è composta da giovani; eseguiranno un bellissimo concerto con un programma interessante”.
Per chi fosse interessato sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per i concerti di Cesenatico Classica (30 euro interno – 15 euro ridotto); è necessario rivolgersi in biglietteria anche il giorno del primo ocncerto. Il calendario completo è alla pagina teatrocomunalecesenatico.it/spettacoli
Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo.
Biografia:
L’orchestra nel 2015 nasce ad opera del M° Michela Tintoni. Si propone oggi al pubblico con organici flessibili, Junior o Senior, partendo da piccoli gruppi da camera, orchestra d’archi per arrivare fino all’orchestra sinfonica. Dal 2015 ad oggi l’Oro del Reno si è esibita con successo in circa un centinaio di concerti, spettacoli ed eventi in Italia in collaborazione con artisti di fama nazionale ed internazionale. Dal 2020 è protagonista e promotrice del ConcerTrekkinng Festivale dal 2022 della Rassegna “Musica per la Regina” presso l’omonimo Teatro della Regina di Cattolica (RN). L’orchestra è interprete del grande repertorio Classico dal Barocco fino al Lirico e Sinfonico, e collabora con istituzioni corali nell’interpretazione del repertorio gospel, popolare e natalizio in cui si cimenta con particolare attenzione alla Musica Sacra. Nel 2018 ha inciso il suo primo dvd Live dal Concerto di Natale con il Coro Cai di Bologna. È protagonista di spettacoli di pregio come “L’Oro del Reno Tango Show” e nel 2021 ha prodotto e portato in scena con gran successo di critica e di pubblico il melologo inedito per voce recitante ed orchestra “Un Cuore in fiamme a zero gradi” (Vandelli-Molinari/Tintoni) al fianco dell’attrice Ivana Monti. Nel 2023 collabora con le case di produzione cinematografiche Mompracem Srl e Rheingold Film Srls alla realizzazione del lungometraggio Rheingold, un film diretto da Lorenzo Pullega, selezionato al Rotterdam film festival 2025 e premio miglior regia al Bari Film festival. L’Orchestra è da sempre impegnata in attività di formazione per i giovani talenti musicali.
Info e prenotazioni
Posto unico 10 euro. Ridotto under 16 – 5 euro
Per prenotazioni: Associazione Il Trabaccolo
iltrabaccoloaps@gmail.com- tel. e whatsapp 353 4742492
(dal lunedì al sabato ore 10\13 – 15\20)