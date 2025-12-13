Cesenatico Classica: il debutto con L’Oro del Reno

L’ appuntamento

Tornano le domeniche pomeriggio di Cesenatico Classica. A fare da apripista sarà L’Oro del Reno, un’orchestra di 20 elementi diretta da Michela Tintoni

A partire dalle 17 di domenica 14 dicembre eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Satie, Brahms al Teatro Comunale di Cesenatico.

“Programmi interessanti, qualità degli strumentisti tra artisti in carriera e giovani promesse. Queste – ha commentato Thomas Cavuoto, il direttore artistico – sono le nostre linee guida che ci hanno dato soddisfazione e ragione. L’orchestra con cui diamo il la è composta da giovani; eseguiranno un bellissimo concerto con un programma interessante”.

Per chi fosse interessato sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per i concerti di Cesenatico Classica (30 euro interno – 15 euro ridotto); è necessario rivolgersi in biglietteria anche il giorno del primo ocncerto. Il calendario completo è alla pagina teatrocomunalecesenatico.it/spettacoli

Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo.