Hotel Pino, la maxi villa con piscina approda in Consiglio

Nei mesi scorsi un post su facebook aveva annunciato l’inizio dei lavori di demolizione all’ex Hotel Pino. D’altronde piccoli cingolati all’interno dell’edificio erano un chiaro indizio dell’inizio imminente dei lavori.

In realtà si trattava di operazioni di svuotamento della cantina che da anni era piena di acqua. un fatto che apre alla domanda sulle condizioni tecniche della struttura. Sono contenute della relazione depositata negli uffici.

Le condizioni attuali dell’ex Hotel Pino: un grave degrado strutturale

La relazione illustrativa sull’immobile non lascia dubbi: l’ex Hotel Pino si trova in condizioni pessime di conservazione.

L’edificio, che nella sua forma attuale è stato costruito tra il 1984 e il 1995, presenta danni diffusi e gravi. Il degrado è visibile già a partire dagli infissi delle finestre, completamente deteriorati, e dai soffitti lacerati in diversi punti. Numerose sono le infiltrazioni d’acqua, che hanno causato cospicue fioriture di muffe, in particolare lungo il vano scala principale.

Lo stato di conservazione è scadente a tutti i livelli:

Piano interrato: era in gran parte allagato.

Piano terra: si notano tracce di umidità e in alcuni vani i controsoffitti, realizzati con doghe in lamiera, si sono staccati e sono caduti a terra.

A ciò si aggiungono le fessurazioni evidenti nelle pareti esterne ed interne, con lunghe fenditure ad andamento obliquo segnalate specificamente al piano terra del fronte principale e sul prospetto affacciato su Via Sanità Marittima.

La situazione della casa del custode

Anche la casa destinata al custode, un immobile più datato (ricostruito presumibilmente a fine anni ’40) situato sul retro del complesso, versa in uno stato mediocre. La vetustà della costruzione, unita a infiltrazioni e all’umidità di risalita, ha provocato distacchi nei solai del piano primo e chiari segni di umidità nei muri del piano terra.