Gli ospedali della Romagna promossi da Agenas a pieni voti

Tutti gli ospedali e in particolare i quattro Ospedali Polispecialistici dell’Azienda USL della Romagna si sono distinti quali strutture tra le più solide dell’Emilia-Romagna, ottenendo valutazioni elevate in diverse aree cliniche, coerentemente con l’organizzazione aziendale e le specifiche vocazioni.

Area Cardiocircolatoria: l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, Morgagni-Pierantoni di Forlì e Infermi di Rimini sono tra le 25 eccellenze italiane e tra le 4 strutture di livello “molto alto” in Emilia-Romagna, con 5 indicatori valutati, confermando un alto standard di assistenza in quest’ambito che comprende:

Tempestività dell’Angioplastica (percentuale di pazienti trattati con angioplastica entro 90 minuti dall’accesso)

Esiti Clinici: Tassi di mortalità per Infarto Miocardico Acuto molto bassi

Alti Volumi di Casistica di interventi complessi, un fattore direttamente correlato a migliori outcome per il paziente.

Chirurgia Oncologica: l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Santa Maria delle Croci di Ravenna, Infermi di Rimini, Ceccarini di Riccione, Franchini Santarcangelo di Romagna, Degli Infermi di Faenza hanno ottenuto una valutazione alta e molto alta che conferma l’eccellente risultato raggiunto nell’area della chirurgia oncologica. In particolare l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si conferma tra le eccellenze nazionali, ottenendo valutazioni tra le più alte del Paese e figurando tra le 4 strutture di livello “molto alto” in Emilia-Romagna, con 7 indicatori su 7 valutati.

Area Osteomuscolare: tutti gli ospedali si sono distinti, ottenendo una valutazione molto alta e alta che conferma l’eccellenza a livello nazionale in particolare nella tempestività di intervento a fronte di frattura di femore (Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h) che risulta ovunque superiore alla media nazionale

Area Gravidanza e Parto: l’ospedale Infermi di Rimini, Bufalini di Cesena e Santa Maria delle Croci di Ravenna hanno ottenuto una valutazione molto alta e rientrano tra le eccellenze nazionali e tra le strutture che hanno raggiunto il livello massimo di 4 su 4 indicatori dell’area (Rimini e Cesena) e di 3 su 4 indicatori dell’area (Ravenna)

Area Nervoso: l’Ospedale Bufalini è risultato tra le migliori strutture dell’Emilia-Romagna per l’area. Questo riconoscimento attesta l’alta qualità delle cure e degli esiti per patologie neurochirurgiche complesse.