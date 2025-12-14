Mattinata di fuoco e notte di interventi per i vigili del fuoco

In nottata invece, intorno alle 23:24 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Vigne di Cesena.

Nell’incidente erano coinvolte due autovetture, di cui una risultava ribaltata. I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre dall’abitacolo della vettura ribaltata una persona.

La persona soccorsa è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto era presente anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi.