Mattinata di fuoco e notte di interventi per i vigili del fuoco

Alle ore 07:30 di oggi, domenica mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Primo Maggio a Gambettola per un incendio divampato all’interno di un’azienda.
Al loro arrivo, gli operai erano già riusciti a contenere le fiamme utilizzando gli estintori aziendali.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere gli ultimi focolai residui e a completare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.
Non si registrano feriti.
In nottata invece, intorno alle 23:24 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Vigne di Cesena.
Nell’incidente erano coinvolte due autovetture, di cui una risultava ribaltata. I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre dall’abitacolo della vettura ribaltata una persona.
La persona soccorsa è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto era presente anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi.