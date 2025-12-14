In piazza Costa ritrovamento curioso: un fallo spunta sull’erba

Questa mattina (domenica 14 dicembre) piazza Costa si è svegliata con un ritrovamento curioso degno della migliore cronaca locale: tra l’erba, in bella vista, un fallo in plastica ha fatto capolino. Niente archeologia urbana né performance artistica annunciata, solo un oggetto decisamente fuori contesto che ha strappato più di un sorriso ai passanti mattinieri.
C’è chi ha pensato a uno scherzo, chi a una notte particolarmente movimentata e chi, semplicemente, ha accelerato il passo fingendo indifferenza.
L’oggetto è rimasto lì per un po’, protagonista involontario di sguardi curiosi e foto ironiche, prima di sparire così come era apparso. Morale della storia? A volte la cronaca cittadina non ha bisogno di grandi eventi: basta un fallo in plastica sull’erba per animare la mattinata.