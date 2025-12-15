Stadio Moretti, Alfa in concerto

15 Agosto: Alfa
Allo stadio comunale Alfiero Moretti tornano i grandi eventi: il 15 agosto 2026 arriva il concerto di Alfa che ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio il giorno di ferragosto, in una data centrale per la stagione estiva. Questo evento segna il ritorno della grande musica dopo tanti anni in cui eventi di questo livello e questa portata non erano stati messi in cartellone per ragioni di sicurezza dell’impianto. L’investimento di € 230.000 dell’amministrazione messo in campo nello scorso febbraio ha permesso la realizzazione di nuove uscite di emergenza, messa a norma delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica e all’impianto elettrico di illuminazione, e agli allarmi antincendio dei due settori in questione. Questo intervento è stato effettuato proprio per avere la possibilità di ospitare all’interno dell’impianto eventi di intrattenimento con una capienza massima di 8000 persone.
Bio dell’artista:
Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese annuncia le prime date del suo tour estivo 2026: una nuova serie di concerti che si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua ascesa e per chi desidera vivere, ancora una volta, la magia della sua musica dal vivo.
Pulp Concerti e il Comune di Cesenatico dunque annunciano questo appuntamento come unica data in Riviera per Alfa.
I biglietti saranno disponibili da domani alle 14 su Ticketone a partire da 40 euro.
Il commento dell’assessore Emanuela Peduelli
«I concerti allo stadio Moretti non sono più solo un ricordo, ma un programma, e abbiamo portato a compimento tutto il necessario per adattare lo stadio anche all’intrattenimento. Speriamo che questo sia il primo passo di un lungo percorso fatto di quelle emozioni che i concerti estivi sanno trasmettere».