Stadio Moretti, Alfa in concerto

15 Agosto: Alfa

Allo stadio comunale Alfiero Moretti tornano i grandi eventi: il 15 agosto 2026 arriva il concerto di Alfa che ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio il giorno di ferragosto, in una data centrale per la stagione estiva. Questo evento segna il ritorno della grande musica dopo tanti anni in cui eventi di questo livello e questa portata non erano stati messi in cartellone per ragioni di sicurezza dell’impianto. L’investimento di € 230.000 dell’amministrazione messo in campo nello scorso febbraio ha permesso la realizzazione di nuove uscite di emergenza, messa a norma delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica e all’impianto elettrico di illuminazione, e agli allarmi antincendio dei due settori in questione. Questo intervento è stato effettuato proprio per avere la possibilità di ospitare all’interno dell’impianto eventi di intrattenimento con una capienza massima di 8000 persone.