 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Cesena, allarme gas: evacuato il Macrelli

Alessandro Mazza16 Dicembre 2025
vigili del fuoco macrelli

Cesena, sospetta fuga di gas in via Baracca: evacuata la scuola Macrelli per precauzione

Allarme gas a Cesena in via Baracca: evacuato l’istituto Macrelli intorno alle 10:25. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha escluso pericoli. Situazione tornata alla normalità.

Il fatto

Mattinata di apprensione a Cesena per una segnalazione di possibile fuga di gas in un edificio privato situato nella zona di via Francesco Baracca. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:25, a seguito di una richiesta di intervento per una presunta anomalia legata a un forte odore di gas percepito nell’area.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno disposto, in via del tutto precauzionale, l’evacuazione dell’istituto scolastico ‘Macrelli’, coinvolgendo studenti e personale docente per garantirne la massima sicurezza. A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Cesena per gestire la viabilità e l’ordine pubblico.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Verifiche e rientro a scuola

Le verifiche dei tecnici e dei pompieri si sono concentrate in particolare su un’area del terzo piano dell’edificio privato, dal lato di via Plauto, punto da cui era originata la segnalazione.

Dopo accurati accertamenti strumentali, i Vigili del Fuoco hanno escluso la presenza di situazioni di pericolo o fughe di gas attive.

L’allarme, come riportato sul Corriere Romagna, è rientrato ufficialmente intorno alle ore 10:49. Conclusi gli accertamenti con esito positivo, gli alunni e il personale scolastico hanno potuto fare rientro regolarmente nelle aule. Non si registrano conseguenze per le persone o danni alle strutture.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share