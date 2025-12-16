Cesena, allarme gas: evacuato il Macrelli

Cesena, sospetta fuga di gas in via Baracca: evacuata la scuola Macrelli per precauzione
Allarme gas a Cesena in via Baracca: evacuato l’istituto Macrelli intorno alle 10:25. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha escluso pericoli. Situazione tornata alla normalità.
Il fatto
Mattinata di apprensione a Cesena per una segnalazione di possibile fuga di gas in un edificio privato situato nella zona di via Francesco Baracca. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:25, a seguito di una richiesta di intervento per una presunta anomalia legata a un forte odore di gas percepito nell’area.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno disposto, in via del tutto precauzionale, l’evacuazione dell’istituto scolastico ‘Macrelli’, coinvolgendo studenti e personale docente per garantirne la massima sicurezza. A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Cesena per gestire la viabilità e l’ordine pubblico.
Verifiche e rientro a scuola
Le verifiche dei tecnici e dei pompieri si sono concentrate in particolare su un’area del terzo piano dell’edificio privato, dal lato di via Plauto, punto da cui era originata la segnalazione.
Dopo accurati accertamenti strumentali, i Vigili del Fuoco hanno escluso la presenza di situazioni di pericolo o fughe di gas attive.
L’allarme, come riportato sul Corriere Romagna, è rientrato ufficialmente intorno alle ore 10:49. Conclusi gli accertamenti con esito positivo, gli alunni e il personale scolastico hanno potuto fare rientro regolarmente nelle aule. Non si registrano conseguenze per le persone o danni alle strutture.