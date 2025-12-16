Cesena, allarme gas: evacuato il Macrelli

Verifiche e rientro a scuola

Le verifiche dei tecnici e dei pompieri si sono concentrate in particolare su un’area del terzo piano dell’edificio privato, dal lato di via Plauto, punto da cui era originata la segnalazione.

Dopo accurati accertamenti strumentali, i Vigili del Fuoco hanno escluso la presenza di situazioni di pericolo o fughe di gas attive.

L’allarme, come riportato sul Corriere Romagna, è rientrato ufficialmente intorno alle ore 10:49. Conclusi gli accertamenti con esito positivo, gli alunni e il personale scolastico hanno potuto fare rientro regolarmente nelle aule. Non si registrano conseguenze per le persone o danni alle strutture.