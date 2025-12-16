Cesena, follia al Bufalini: 20enne arrestata per aggressione a sanitari

Prima le minacce, poi calci e pugni al ps del Bufalini
Momenti di paura all’alba del 14 dicembre 2025 presso l’ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto una ragazza di 20 anni, di origine peruviana, accusata di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali ai danni di professionisti sanitari.
L’aggressione al personale sanitario
L’intervento dei militari è scattato intorno alle ore 5:30, a seguito di una chiamata d’urgenza partita dal triage. La giovane, giunta in ospedale in evidente stato di alterazione etilica, ha iniziato a inveire contro il personale.
Secondo quanto ricostruito, la ventenne si sarebbe lamentata violentemente delle cure ricevute, passando rapidamente dalle minacce verbali all’aggressione fisica. Due operatrici sanitarie e una guardia giurata sono state colpite con calci, pugni e graffi nel tentativo di riportare la calma nell’area riservata del Pronto Soccorso.
L’arresto e la messa in sicurezza
I Carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, sono riusciti a immobilizzare la donna non senza difficoltà, dato che la giovane ha tentato di colpire anche i militari. Grazie al loro intervento, è stata ripristinata la sicurezza per gli altri pazienti e per gli operatori in servizio.
Le vittime dell’aggressione sono state immediatamente medicate: per loro la prognosi è di diversi giorni a causa delle lesioni riportate.
Il provvedimento del Tribunale di Forlì
Al termine delle procedure di rito, la donna è stata condotta in caserma e posta inizialmente agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì.
Nella giornata successiva, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto. Nei confronti della 20enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero presso il comando stazione Carabinieri di residenza, in attesa della prossima udienza.