Cesena, follia al Bufalini: 20enne arrestata per aggressione a sanitari

Prima le minacce, poi calci e pugni al ps del Bufalini

Momenti di paura all’alba del 14 dicembre 2025 presso l’ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto una ragazza di 20 anni, di origine peruviana, accusata di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali ai danni di professionisti sanitari.

L’aggressione al personale sanitario

L’intervento dei militari è scattato intorno alle ore 5:30, a seguito di una chiamata d’urgenza partita dal triage. La giovane, giunta in ospedale in evidente stato di alterazione etilica, ha iniziato a inveire contro il personale.

Secondo quanto ricostruito, la ventenne si sarebbe lamentata violentemente delle cure ricevute, passando rapidamente dalle minacce verbali all’aggressione fisica. Due operatrici sanitarie e una guardia giurata sono state colpite con calci, pugni e graffi nel tentativo di riportare la calma nell’area riservata del Pronto Soccorso.