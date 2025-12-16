Cinema Rex, “Il prezzo da pagare”

Mercoledì 17 dicembre ore 21:00 al Cinema Rex, incontro con l’autore V° edizione: “Il prezzo da pagare. Pasolini e Marzabotto”.
L’incontro, in occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, avverrà alla presenza del regista Stefano Ferrari, Miria Burani coautrice e sceneggiatrice, Roberto Chiesi critico cinematografico e Responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna.
L’ingresso è gratuito.
Non si effettuano prenotazioni posti.
L’evento è inserito all’interno della rassegna “Riusciranno i nostri eroi” , in collaborazione col Comune di Cesenatico, FICE Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission.
Maggiori dettagli:
tel. 320 8381863 – 0547 79435
e-mail: sputnikcinematografica@gmail.com