Differenziata a Cesenatico: i dati del 2025 e le novità sulla Tariffa Puntuale

2025, media del 78,2%
Sono arrivati i primi dati – ancora non definitivi – sulla percentuale di raccolta differenziata a Cesenatico nel 2025 e alla fine del mese di novembre si è raggiunta una media del 78,2%. I dati sono ancora provvisori e a gennaio verrà elaborato il dato totale riferito al 2025, mentre quello definitivo sarà disponibile entro giugno. L’obiettivo per il 2027 è quello di arrivare alla percentuale del 79%. Il cammino di Cesenatico va avanti dal 2016, in cui la percentuale di partenza era del 41,1% e che negli anni è andata progressivamente migliorando fino a toccare i livelli di questi mesi.
Tariffa Corrispettiva Puntuale, le novità
Dal 1° gennaio 2025 è entrata a regime la Tariffa Corrispettiva Puntuale, fatturata direttamente da Hera, che, dopo la sperimentazione durata 12 mesi nel corso di tutto il 2024, conferma il meccanismo tariffario già adottato l’anno scorso; chi sfora rispetto ai conferimenti prestabiliti, vedrà applicata a conguaglio una quota di eccedenza che, per un conferimento con bidoncino da 40 litri, si aggira attorno ai 2 euro. Tutte le imprese hanno poi beneficiato della detraibilità dell’IVA del 10%.
Le dichiarazioni di Gozzoli e Fantozzi
«I primi dati che ci sono arrivati sul 2025 sono molto positivi e mostrano un’ulteriore crescita nella percentuale di raccolta differenziata. La strada intrapresa nel 2016 non è stata facile, partivamo da una percentuale molto bassa e sono felice di averla ormai quasi raddoppiata portando avanti questo percorso che è uno dei nostri obiettivi di mandato. Con l’introduzione della TCP abbiamo registrato anche un incremento degli abbandoni, un fenomeno correlato, ma il dato si sta stabilizzando e sono in aumento le segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza, sintomo di una maggiore sensibilità».
«Cesenatico sta migliorando sempre di più la sua percentuale di raccolta differenziata, sintomo che la cittadinanza ha capito l’importanza di questo aspetto, si è impegnata, si è informata ed è arrivata in maniera coesa a un ottimo livello. Tutti insieme vogliamo raggiungere l’obiettivo del 79%».