Differenziata a Cesenatico: i dati del 2025 e le novità sulla Tariffa Puntuale

Le dichiarazioni di Gozzoli e Fantozzi

«I primi dati che ci sono arrivati sul 2025 sono molto positivi e mostrano un’ulteriore crescita nella percentuale di raccolta differenziata. La strada intrapresa nel 2016 non è stata facile, partivamo da una percentuale molto bassa e sono felice di averla ormai quasi raddoppiata portando avanti questo percorso che è uno dei nostri obiettivi di mandato. Con l’introduzione della TCP abbiamo registrato anche un incremento degli abbandoni, un fenomeno correlato, ma il dato si sta stabilizzando e sono in aumento le segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza, sintomo di una maggiore sensibilità».

«Cesenatico sta migliorando sempre di più la sua percentuale di raccolta differenziata, sintomo che la cittadinanza ha capito l’importanza di questo aspetto, si è impegnata, si è informata ed è arrivata in maniera coesa a un ottimo livello. Tutti insieme vogliamo raggiungere l’obiettivo del 79%».