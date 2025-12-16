Università per gli adulti, “Il filo che lega bambini e adulti”

L’Università per gli adulti di Cesenatico organizza al Museo della Marineria un incontro il prossimo giovedì 18 dicembre ore 16:00 con l’Assessora Maria Elena Baredi.
L’ ingresso è gratuito.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.
La conferenza:
L’incontro verterà sui seguenti punti:
- La continuità della vita: da Maria Montessori alla pedagogia della relazione
- La memoria come radice del presente
- Educare attraverso l’incontro: a lezione di Franco Cambi
- La fragilità come valore umano
- Linguaggio e comunità: la lezione di Tullio De Mauro
- La tenerezza e la cura: la voce di Eugenio Gorgna
- Le generazioni nella letteratura italiana
- Il rapporto tra le generazioni nella società italiana contemporanea
Gli autori richiamati saranno i seguenti: Borgna; Cambi; Calvino; De Mauro; Ferrarotti; Galimberti; Montessori; Pasolini; Pavese; Severino.
Bio: Maria Elena Baredi
Nata a Cesena, laureata in sociologia, fin da giovanissima si è impegnata nel campo educativo, con particolare attenzione agli aspetti rivolti all’infanzia.
Nel 1988 ha fondato la compagnia “Piccole voci” che si occupa della promozione, la diffusione e l’organizzazione del teatro d’attore, di figura e di narrazione per i bambini e le bambine e dal 1990 organizza con Tinin Mantegazza il Festival dei burattinai al Castello di Sorrivoli. Nel 1996 è stata chiamata dalla Cooperazione Governativa Italiana a partecipare al Progetto internazionale “La guerra dagli occhi dei bambini” presso le scuole materne di Mostar (ex Jugoslavia).
Dal 1999 si occupa della direzione artistica del progetto ARTE & SALUTE per pazienti psichiatrici presso l’Ausl di Bologna. Dal 1989 al 1999 è stata Consigliere comunale a Cesena, ricoprendo nella seconda legislatura, l’incarico di vice presidente della Commissione Servizi Sociali. Dal 2009 al 2014 è stata assessore alla Pubblica Istruzione e ai servizi culturali di Cesena, nella coalizione di centrosinistra per Sinistra Ecologia e Libertà.
Dal 2006 al 2015 è Presidente della Associazione culturale “La parola” di cui è socia fondatrice. Già Presidente di Asp Cesena-Valle Savio e tra le fondatrici della Cucine Popolari Cesena.
Dal 20 giugno 2024 è Assessora alla Scuola e ai Servizi Educativi del Comune di Cesena.