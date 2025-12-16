Università per gli adulti, “Il filo che lega bambini e adulti”

Bio: Maria Elena Baredi

Nata a Cesena, laureata in sociologia, fin da giovanissima si è impegnata nel campo educativo, con particolare attenzione agli aspetti rivolti all’infanzia.

Nel 1988 ha fondato la compagnia “Piccole voci” che si occupa della promozione, la diffusione e l’organizzazione del teatro d’attore, di figura e di narrazione per i bambini e le bambine e dal 1990 organizza con Tinin Mantegazza il Festival dei burattinai al Castello di Sorrivoli. Nel 1996 è stata chiamata dalla Cooperazione Governativa Italiana a partecipare al Progetto internazionale “La guerra dagli occhi dei bambini” presso le scuole materne di Mostar (ex Jugoslavia).

Dal 1999 si occupa della direzione artistica del progetto ARTE & SALUTE per pazienti psichiatrici presso l’Ausl di Bologna. Dal 1989 al 1999 è stata Consigliere comunale a Cesena, ricoprendo nella seconda legislatura, l’incarico di vice presidente della Commissione Servizi Sociali. Dal 2009 al 2014 è stata assessore alla Pubblica Istruzione e ai servizi culturali di Cesena, nella coalizione di centrosinistra per Sinistra Ecologia e Libertà.

Dal 2006 al 2015 è Presidente della Associazione culturale “La parola” di cui è socia fondatrice. Già Presidente di Asp Cesena-Valle Savio e tra le fondatrici della Cucine Popolari Cesena.

Dal 20 giugno 2024 è Assessora alla Scuola e ai Servizi Educativi del Comune di Cesena.