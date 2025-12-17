Il centro estetico Cipria diventa punto di riferimento per il metodo Renata França

Da un’intuizione maturata nei mesi difficili della pandemia è nato un progetto che oggi si è trasformato in una vera eccellenza nel settore del benessere. Il centro estetico Cipria, in via Euclide 9 a Villamarina di Cesenatico, ha recentemente completato un importante percorso di formazione che lo rende una realtà unica sul territorio.
La titolare Carmen Vittorio ha scelto di investire nella specializzazione per distinguersi in un contesto ricco di proposte dedicate all’estetica. “In una città come Cesenatico, dove l’offerta è ampia, sentivo la necessità di dare al mio centro un’identità precisa – spiega – Oggi posso affermare che Cipria è il primo centro a Cesenatico ad offrire trattamenti certificati secondo il metodo brasiliano Renata França“.
Un metodo diventato famoso in tutto il mondo
Il metodo Renata França è una tecnica di massaggio innovativa, ideata dall’omonima massaggiatrice brasiliana, che negli ultimi anni ha conquistato grande popolarità anche grazie ai social network. Numerosi volti noti del mondo dello spettacolo ne hanno raccontato i benefici, contribuendo a renderlo uno dei trattamenti più richiesti nel panorama internazionale.
Ciò che rende questo metodo così apprezzato è la sua efficacia immediata: i risultati sono percepibili già al termine della prima seduta e continuano ad evolversi nelle ore successive al trattamento.
Gli ultimi trattamenti Renata França al centro estetico Cipria
Con il completamento della formazione, Carmen Vittorio propone oggi tre nuovi massaggi del metodo Renata França, ciascuno pensato per rispondere a esigenze specifiche.
Miracle Face
Il Miracle Face è un trattamento viso che lavora in profondità attraverso una sequenza di movimenti studiati, caratterizzati da variazioni di ritmo e intensità. L’azione drenante favorisce la riduzione dei gonfiori e migliora visibilmente il profilo del volto.
Tra i principali benefici:
-
attenuazione di borse e occhiaie
-
riduzione dell’edema facciale
-
effetto distensivo e liftante
-
maggiore definizione dei contorni del viso
Con sedute regolari, i tratti appaiono più scolpiti e armoniosi.
Miracle Touch
Il Miracle Touch è un trattamento corpo ad alta performance che agisce come una vera scultura manuale della silhouette. Grazie a manovre specifiche e decise, il massaggio favorisce:
-
diminuzione della ritenzione idrica
-
riduzione delle circonferenze
-
miglioramento del tono cutaneo
-
attenuazione dell’aspetto della cellulite
Proseguendo nel tempo, il trattamento contribuisce anche a sostenere le naturali difese dell’organismo e a stimolare il metabolismo.
Massaggio rilassante
Accanto ai trattamenti più intensivi, il centro propone anche un massaggio rilassante, ideale per chi desidera allentare le tensioni accumulate e concedersi una pausa rigenerante. Le manualità dolci e avvolgenti aiutano a ritrovare equilibrio, favorendo una profonda sensazione di calma e benessere.