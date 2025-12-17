Il centro estetico Cipria diventa punto di riferimento per il metodo Renata França

Da un’intuizione maturata nei mesi difficili della pandemia è nato un progetto che oggi si è trasformato in una vera eccellenza nel settore del benessere. Il centro estetico Cipria, in via Euclide 9 a Villamarina di Cesenatico, ha recentemente completato un importante percorso di formazione che lo rende una realtà unica sul territorio.

La titolare Carmen Vittorio ha scelto di investire nella specializzazione per distinguersi in un contesto ricco di proposte dedicate all’estetica. “In una città come Cesenatico, dove l’offerta è ampia, sentivo la necessità di dare al mio centro un’identità precisa – spiega – Oggi posso affermare che Cipria è il primo centro a Cesenatico ad offrire trattamenti certificati secondo il metodo brasiliano Renata França“.