Cinema Rex, proiezione pomeridiana con “Flora”

Venerdì 19 Dicembre ore 17,00 presso il Cinema Rex di Cesenatico, si terrà la proiezione pomeridiana del film “Flora” con biglietto ridotto di € 5,00.
Il film racconta la Storia dagli occhi di una bimba, una storia di sofferenza e di terrore, ma soprattutto di speranza, di determinazione e libertà.
Alla proiezione la presenza di Flora – una delle più giovani staffette partigiane della Resistenza – per un racconto in prima persona e di altri esperti, intervallata da ricostruzioni di eventi narrati con un linguaggio innovativo.