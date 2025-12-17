 Skip to main content
NotizieEventi e Cultura

Cinema Rex, proiezione pomeridiana con “Flora”

Giulia Zannetti17 Dicembre 2025
cinema rex

Venerdì 19 Dicembre ore 17,00 presso il Cinema Rex di Cesenatico, si terrà la proiezione pomeridiana del film “Flora” con biglietto ridotto di € 5,00.

Il film racconta la Storia dagli occhi di una bimba, una storia di sofferenza e di terrore, ma soprattutto di speranza, di determinazione e libertà.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Alla proiezione la presenza di Flora – una delle più giovani staffette partigiane della Resistenza –  per un racconto in prima persona e di altri esperti, intervallata da ricostruzioni di eventi narrati con un linguaggio innovativo.

Tags:

Leave a Reply

Share