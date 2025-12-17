Il coro Gospel da film a Cesenatico

Non un gospel qualsiasi

In seguito all’apparizione al programma televisivo Celebration of Gospel, hanno pubblicato il loro primo album (The Next Level), che si è aggiudicato ben tre premi ai South Florida Gospel Music Awards, ovvero il “Best New Gospel Group”, “Best Gospel Trio” e “Best New Artist”.

Negli anni hanno condiviso il palco con artisti internazionali quali Robin Gibb (The Bee Gees),The Simple Minds, Sinead O’Connor e tanti altri.

Con i Voices of Victory, Nicole Taylor ha raccolto l’eredità familiare ampliando l’organico con nuove voci e sezione ritmica, dando vita a uno dei gruppi gospel più apprezzati della Florida.

Sono disponibili gli ultimi biglietti in prevendita su ticketone. Il giorno dell’evento la biglietteria aprirà alle 19.30. Sarà possibile prendere posto intorno alle 20.30. Lo spettacolo inizierà alle 21 circa.

L’evento è promosso da Retropop Live e fa parte del cartellone teatrale del Comune di Cesenatico.