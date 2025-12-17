Il coro Gospel da film a Cesenatico

Una sera di metà dicembre dal vero spirito natalizio. Non una frase fatta ma una promessa; sul palco del Teatro Comunale infatti, il 17 dicembre alle 21 farà il suo ingresso il coro gospel a stelle e strisce “The Voices of Victory”. Per un evento tra la colonna sonora dei film e l’evento.
Direttamente da Orlando (Florida), i Voices of Victory, guidati da Nicole Ingram Taylor, nascono come evoluzione di Perfect Harmony, family group creato nel 1992 dalla stessa Jennifer Ingram con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, ispirate da ensemble femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri.
Non un gospel qualsiasi
In seguito all’apparizione al programma televisivo Celebration of Gospel, hanno pubblicato il loro primo album (The Next Level), che si è aggiudicato ben tre premi ai South Florida Gospel Music Awards, ovvero il “Best New Gospel Group”, “Best Gospel Trio” e “Best New Artist”.
Negli anni hanno condiviso il palco con artisti internazionali quali Robin Gibb (The Bee Gees),The Simple Minds, Sinead O’Connor e tanti altri.
Con i Voices of Victory, Nicole Taylor ha raccolto l’eredità familiare ampliando l’organico con nuove voci e sezione ritmica, dando vita a uno dei gruppi gospel più apprezzati della Florida.
Sono disponibili gli ultimi biglietti in prevendita su ticketone. Il giorno dell’evento la biglietteria aprirà alle 19.30. Sarà possibile prendere posto intorno alle 20.30. Lo spettacolo inizierà alle 21 circa.
L’evento è promosso da Retropop Live e fa parte del cartellone teatrale del Comune di Cesenatico.