Molo di Levante: recuperati i blocchi in mare e lavori ripristinati

Giulia Zannetti17 Dicembre 2025
Molo di Levante

Sono stati recuperati in questi giorni i blocchi di cemento finiti in acqua che causavano pericolo alla navigazione in corrispondenza del cantiere del Molo di Levante dopo le violente mareggiate delle scorse settimane. Oltre al recupero, si è provveduto alla sistemazione della pista e alla demolizione della banchina pericolante in modo da poter proseguire con i lavori. La Capitaneria di Porto nei giorni scorsi aveva anche emesso un avviso ai naviganti.

Variazione di bilancio

La Giunta Comunale nei giorni scorsi aveva approvato una variazione di bilancio urgente da € 80.000 per coprire i danni della mareggiata. Dal mese di ottobre sono ripresi i lavori – dopo la pausa per la stagione estiva– per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle celle – non potendo utilizzare il pontone – è stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Proprio la pista è stata fortemente danneggiata dalla mareggiata, insieme ad alcuni manufatti.

I lavori già conclusi

Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto anti esondazione di 96cm. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, e l’investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

