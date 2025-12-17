 Skip to main content
Raoul Casadei, una biblioteca digitale per il re dell’allegria

Alessandro Mazza17 Dicembre 2025
Il patrimonio del re del liscio online

Un progetto di digitalizzazione per preservare la cultura popolare italiana

Il nome di Raoul Casadei è sinonimo di allegria, tradizione e identità italiana. Per onorare questa eredità, Simpatia Srl ha lanciato un progetto innovativo dedicato alla digitalizzazione integrale dell’Archivio Storico di Raoul Casadei.

L’iniziativa nasce per salvaguardare il patrimonio di un artista trasversale, capace di unire generazioni diverse e di esportare lo spirito della Romagna in tutto il mondo.

La biblioteca digitale: musica, storia e ricordi

L’obiettivo centrale è la creazione di un museo digitale multimediale accessibile a tutti. Questa piattaforma raccoglie un immenso spaccato di cultura italiana, tra cui:

Spartiti e testi originali delle canzoni più iconiche.

Registrazioni audio e video inediti di performance storiche.

Gallerie fotografiche e racconti che ripercorrono la vita dell’artista.

Documenti d’archivio che testimoniano l’evoluzione del ballo liscio.

Grazie alla pubblicazione online, questo tesoro culturale sarà protetto dal tempo e reso disponibile per studiosi, appassionati e nuove generazioni in Italia e all’estero.

Un’iniziativa sostenuta dall’Europa e dal Pnrr

Il progetto di digitalizzazione dell’Archivio Raoul Casadei è stato reso possibile, come scrive il Corriere Romagna, grazie al supporto delle istituzioni. L’intervento è stato finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura, nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

