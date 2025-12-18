Affitti brevi Emilia-Romagna: nuova legge per il turismo

Affitti brevi in Emilia-Romagna: via libera alla nuova legge regionale

Da oggi i Comuni dell’Emilia-Romagna dispongono di uno strumento normativo concreto per regolamentare gli affitti brevi sul proprio territorio. L’Assemblea legislativa ha ufficialmente approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati alla locazione breve, bilanciando lo sviluppo turistico con il fondamentale diritto all’abitare.

“L’obiettivo è dare un quadro normativo che consenta ai Comuni di agire con efficacia, tutelando la casa e preservando la vocazione turistica,” dichiarano gli assessori Roberta Frisoni (Turismo) e Giovanni Paglia (Casa).

Le novità del Progetto di Legge

La nuova normativa introduce strumenti innovativi per la gestione del patrimonio immobiliare urbano. Ecco i punti cardine:

1. Nuova destinazione d’uso

Viene introdotta nei piani urbanistici la categoria ‘locazione breve’, inserita nel settore turistico-ricettivo. Questo permette di distinguere nettamente gli immobili per affitti brevi dal patrimonio abitativo ordinario destinato ai residenti.

2. Autonomia ai Comuni e Varianti Semplificate

I Comuni non avranno l’obbligo di intervenire, ma potranno attivare una variante urbanistica semplificata per:

Individuare aree specifiche dove limitare o incentivare le locazioni brevi.

Monitorare il rapporto tra alloggi turistici e alloggi residenziali.