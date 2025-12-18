Auto contro bici al ponte del gatto, possibili disagi in città

Un incidente al ponte del gatto. Un’auto ha urtato una bici tramortendo chi l’accompagnava sulle strisce pedonali o nella loro immediata prossimità. Erano da poco passate le 9 quando è accaduto. Visto il punto nevralgico per la viabilità cittadina si possono creare disagi si raccomanda quindi di cercare strade alternative o, se possibile, mettersi al volante più tardi. Questo per favorire il soccorso della vittima e i rilievi.
Soccorsi sul posto
Sul posto è presente una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza del 118 con i sanitari intenti a prestare il primo soccorso. Le notizie sono ancora frammentarie, ma il fatto che non pare esserci l’auto medica fa supporre che la vittima del sinistro non sia così grave.
Seguiranno aggiornamenti.