Auto contro bici al ponte del gatto, possibili disagi in città

Un incidente al ponte del gatto. Un’auto ha urtato una bici tramortendo chi l’accompagnava sulle strisce pedonali o nella loro immediata prossimità. Erano da poco passate le 9 quando è accaduto. Visto il punto nevralgico per la viabilità cittadina si possono creare disagi si raccomanda quindi di cercare strade alternative o, se possibile, mettersi al volante più tardi. Questo per favorire il soccorso della vittima e i rilievi.