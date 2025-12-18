Riconoscere i call center, arrivano i numeri a 3 cifre

Quando entreranno in funzione i numeri brevi

Alcune aziende utilizzano già numeri a tre cifre, ad esempio per i servizi di assistenza clienti, ma solo per ricevere chiamate. L’idea di AGCOM è che a partire dal 2026, con una possibile partenza già da febbraio, questi numeri possano essere usati anche come identificativo del chiamante, comparendo direttamente sul display di chi riceve la telefonata.

Le aziende già in possesso di numeri brevi potranno usarli anche in uscita, mentre altre realtà, come banche e istituti finanziari, potranno richiederne uno dedicato. Un ulteriore vantaggio è che questi numeri non potranno essere replicati dall’estero, offrendo una protezione più efficace contro frodi e truffe telefoniche.

Le altre misure contro le chiamate indesiderate

AGCOM ha avviato il 17 dicembre una consultazione pubblica di 45 giorni per raccogliere osservazioni da operatori e soggetti interessati. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di contrasto al telemarketing illegale, avviato già nel 2022 con il Registro pubblico delle opposizioni, che però non è riuscito a ridurre in modo significativo le chiamate promozionali.

Negli ultimi mesi, l’Autorità ha imposto agli operatori telefonici l’introduzione di filtri automatici per bloccare le chiamate sospette. Il 19 agosto è entrato in vigore l’obbligo di bloccare i finti numeri fissi italiani, mentre dal 19 novembre sono state bloccate anche le chiamate provenienti da finti numeri di cellulari italiani, esclusi i casi di roaming legittimo.

I risultati: milioni di chiamate bloccate

Secondo i dati forniti da TIM, Vodafone+Fastweb, WindTre e Iliad, nella fase iniziale sono state bloccate oltre un milione di chiamate al giorno. Solo tra il 19 e il 21 novembre ne sono state fermate circa 21 milioni.

Inoltre, nell’ultima settimana di novembre, le chiamate mobili dall’estero sono scese a una media di 7,1 milioni al giorno, contro i 34,5 milioni giornalieri registrati prima del 19 novembre. Un calo significativo che conferma l’efficacia delle nuove misure e rafforza la necessità di strumenti come i numeri a tre cifre per contrastare definitivamente il telemarketing selvaggio.