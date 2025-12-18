Cesenatico, cocaina e kit nel cruscotto: arrestato 22enne albanese

Le indagini dei carabinieri

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto in orario serale in prossimità di una zona centrale della cittadina rivierasca, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un giovane. Nella circostanza l’autovettura del 22enne, risultata di proprietà di un noto pregiudicato e già monitorato dai militari per una serie di movimenti sospetti – per un continuo andirivieni in una zona solitamente frequentata da soggetti noti quali assuntori di sostanza stupefacente – è stata sottoposta a perquisizione.

Il rinvenimento della cocaina

Durante l’operazione, i militari dell’Arma hanno trovato, occultati all’interno del cruscotto, 150 grammi circa di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre ad attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente. Poichè da questo rinvenimento è stata confermata una possibile attività di spaccio da parte del giovane, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto vario materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale.