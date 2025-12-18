Cesenatico, cocaina e kit nel cruscotto: arrestato 22enne albanese

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 22enne albanese, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.
Le indagini dei carabinieri
Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto in orario serale in prossimità di una zona centrale della cittadina rivierasca, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo un giovane. Nella circostanza l’autovettura del 22enne, risultata di proprietà di un noto pregiudicato e già monitorato dai militari per una serie di movimenti sospetti – per un continuo andirivieni in una zona solitamente frequentata da soggetti noti quali assuntori di sostanza stupefacente – è stata sottoposta a perquisizione.
Il rinvenimento della cocaina
Durante l’operazione, i militari dell’Arma hanno trovato, occultati all’interno del cruscotto, 150 grammi circa di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre ad attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente. Poichè da questo rinvenimento è stata confermata una possibile attività di spaccio da parte del giovane, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto vario materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale.
Il giovane è ai domiciliari
Al termine dell’attività il 22enne è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, condotto presso la casa circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata di ieri e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.