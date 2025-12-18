Cesenatico dice addio alla Colomba, una delle sue anime storiche

Cesenatico dice addio alla Colomba
Se ne è andata Colomba Mazzotti. Era la regina di una delle botteghe storiche della città. A pochi passi dal teatro in via Mazzini e dal Canale aveva la rosticceria. Bastava nominarla a qualsiasi ora in qualsiasi luogo per immaginare il profumo di quelle leccornie che sfornava.
Il funerale e l’ultimo saluto
Se ne è andata nel sonno, oggi 18 dicembre; tra un mese circa avrebbe compiuto 89 anni. Il funerale si terrà lunedì alle 14.30 alla Chiesa di Santa Maria Goretti.
La memoria della Colomba è legata alla rosticceria che ha aperto nel 1965 e che ha guidato fino a circa sei anni fa. “È sempre stata una grande lavoratrice, ha sempre messo l’anima in quel che faceva” è il ricordo del figlio Sandro al quale la redazione porge le più sentite condoglianze.