Cesenatico dice addio alla Colomba, una delle sue anime storiche

Il funerale e l’ultimo saluto

Se ne è andata nel sonno, oggi 18 dicembre; tra un mese circa avrebbe compiuto 89 anni. Il funerale si terrà lunedì alle 14.30 alla Chiesa di Santa Maria Goretti.

La memoria della Colomba è legata alla rosticceria che ha aperto nel 1965 e che ha guidato fino a circa sei anni fa. “È sempre stata una grande lavoratrice, ha sempre messo l’anima in quel che faceva” è il ricordo del figlio Sandro al quale la redazione porge le più sentite condoglianze.