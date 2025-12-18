Energy History, la serata “Auguri da Cesenatico”

La ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito della vita notturna, fanno e faranno sempre la differenza, sia negli anni più facili e più difficili della storia della nostra terra. Il locale, storicamente in mano alla famiglia Monticelli, vuole evolversi nel segno della musica e del divertimento, ripartendo dalle origini ma con uno sguardo in avanti verso i giorni attuali, rivisitando oltre 50 anni di Energy-Paradiso nel format “History”.

Energy Club Paradiso – Via Michelangelo Buonarroti 4, Cesenatico

Info e prenotazione tavoli: 378 402 2577

Immagini di repertorio.