Energy History, la serata “Auguri da Cesenatico”

Ritorna alla Discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più belli e gettonati per un pubblico adulto, stavolta in una chiave nuova e diversa: Energy History.
La serata
L’evento offre due possibilità ai nottambuli Over di Romagna:
-cenare a buffet e proseguire poi con le danze (dalle ore 21.30 su prenotazione);
-oppure arrivare dalle 22.30 quando inizia il divertimento in pista.
Venerdì 19 Dicembre si balleranno i successi 90 e 2000 in una cornice pre-feste natalizie.
La serata ha lo slogan “Auguri da Cesenatico”. Il pretesto danzereccio è anche un’opportunità per ritrovarsi, scambiare gli auguri, ascoltare buona musica e scatenarsi fino a tarda notte.
Si ballerà “come una volta” trasportati dalla miglior Disco e House Music di tutti i tempi, insieme ad artisti storici della Riviera. In consolle i DJ Robertino Relight e Michelino ed alla voce Franz Collini.
La ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito della vita notturna, fanno e faranno sempre la differenza, sia negli anni più facili e più difficili della storia della nostra terra. Il locale, storicamente in mano alla famiglia Monticelli, vuole evolversi nel segno della musica e del divertimento, ripartendo dalle origini ma con uno sguardo in avanti verso i giorni attuali, rivisitando oltre 50 anni di Energy-Paradiso nel format “History”.
Energy Club Paradiso – Via Michelangelo Buonarroti 4, Cesenatico
Info e prenotazione tavoli: 378 402 2577
Immagini di repertorio.