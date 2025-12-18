 Skip to main content
Energy History, la serata “Auguri da Cesenatico”

Giulia Zannetti18 Dicembre 2025
NRG Disco

Ritorna alla Discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più belli e gettonati per un pubblico adulto, stavolta in una chiave nuova e diversa: Energy History.

La serata

L’evento offre due possibilità ai nottambuli Over di Romagna:

-cenare a buffet e proseguire poi con le danze (dalle ore 21.30 su prenotazione);

-oppure arrivare dalle 22.30 quando inizia il divertimento in pista.

Venerdì 19 Dicembre si balleranno i successi 90 e 2000 in una cornice pre-feste natalizie.
La serata ha lo slogan “Auguri da Cesenatico”. Il pretesto danzereccio è anche un’opportunità per ritrovarsi, scambiare gli auguri, ascoltare buona musica e scatenarsi fino a tarda notte.

Si ballerà “come una volta” trasportati dalla miglior Disco e House Music di tutti i tempi, insieme ad artisti storici della Riviera. In consolle i DJ Robertino Relight e Michelino ed alla voce Franz Collini.

NRG- Cesenatico

La ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito della vita notturna, fanno e faranno sempre la differenza, sia negli anni più facili e più difficili della storia della nostra terra. Il locale, storicamente in mano alla famiglia Monticelli, vuole evolversi nel segno della musica e del divertimento, ripartendo dalle origini ma con uno sguardo in avanti verso i giorni attuali, rivisitando oltre 50 anni di Energy-Paradiso nel format “History”.

Energy Club Paradiso – Via Michelangelo Buonarroti 4, Cesenatico

Info e prenotazione tavoli: 378 402 2577

Immagini di repertorio.

