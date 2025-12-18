Flashmob per la Palestina in Piazza Spose dei Marinai

Non si spegne il pensiero per la Palestina, pronto un flashmob in Piazza Spose

L’organizzazione si è messa in moto oggi tramite i social. Il promotore è Francesco Occhipinti, caposaldo delle manifestazioni e iniziative in cui l’uomo, o l’ambiente è al centro. A unirle il valore del rispetto. Un concetto che quotidianamente è deturpato in più contesti; lavorativo, affettivo ecc.

“Fra poco sarà Natale e molte persone sono già immerse nelle attività prenatalizie. Eppure, credo che nessuno di noi possa ignorare le sofferenze delle nostre sorelle e dei nostri fratelli palestinesi. Mentre qui si accendono le luci, si ascoltano canzoni di festa e qualche bambino impara a memoria una poesia da recitare ai propri cari, dall’altra parte del mare c’è chi affronta fame, freddo, paura e violenza”. Inizia così la sincera chiamata alla mobilitazione.