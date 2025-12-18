“Origo Foramini Albi”, la mostra di Lia Briganti a Cesentico

L’inaugurazione

A Cesenatico, domenica 21 Dicembre alle ore 16,00, presso lo spazio espositivo Roma42 Spazio Arte, Auditorium Lucio Briganti, si inaugura la nuova mostra di astrofotografia di Lia Briganti sulla Costellazione del Sagittario. La mostra é dedicata alla madre Clelia Elia Rossetti a 105 anni dalla nascita e al padre Edorado Mario Briganti a 110 anni dalla nascita. Lia Briganti ha voluto onorare la memoria dei genitori, poichè proprio grazie al padre Edoardo, astrofilo, ha iniziato ad osservare il cielo con il suo cannocchiale dal terrazzino di casa, per la prima volta, già all’ età di tre anni. Ed è proprio dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico che Lia Briganti ha scattato le spettacolari e sorprendenti fotografie del cuore della Costellazione del Sagittario e della nostra galassia, in particolare la nebulosa di gas e polveri stellari Sagittarius B2, il famosissimo buco nero Sagittarius A *, ( SGR A*) e il teorizzato buco bianco, originato dal buco nero e mai fotografato prima.