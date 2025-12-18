“Origo Foramini Albi”, la mostra di Lia Briganti a Cesentico

L’inaugurazione
A Cesenatico, domenica 21 Dicembre alle ore 16,00, presso lo spazio espositivo Roma42 Spazio Arte, Auditorium Lucio Briganti, si inaugura la nuova mostra di astrofotografia di Lia Briganti sulla Costellazione del Sagittario. La mostra é dedicata alla madre Clelia Elia Rossetti a 105 anni dalla nascita e al padre Edorado Mario Briganti a 110 anni dalla nascita. Lia Briganti ha voluto onorare la memoria dei genitori, poichè proprio grazie al padre Edoardo, astrofilo, ha iniziato ad osservare il cielo con il suo cannocchiale dal terrazzino di casa, per la prima volta, già all’ età di tre anni. Ed è proprio dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico che Lia Briganti ha scattato le spettacolari e sorprendenti fotografie del cuore della Costellazione del Sagittario e della nostra galassia, in particolare la nebulosa di gas e polveri stellari Sagittarius B2, il famosissimo buco nero Sagittarius A *, ( SGR A*) e il teorizzato buco bianco, originato dal buco nero e mai fotografato prima.
La mostra
Lia Briganti lo ha denominato Sagittarius A* elevato alla potenza di i , ove i rappresenta un numero immaginario ed è rappresentato attraverso un modello matematico complesso. Il viaggio osservativo e fotografico nella Costellazione del Sagittario è stato realizzato da Lia Briganti nella notte del 20 Agosto 2025 a Cesenatico, dopo un’ accurato studio delle mappe stellari e una quotidiana osservazione del cielo agostano. E ‘ infatti durante il mese di Agosto che il Sagittario raggiunge il suo picco ed è dunque più facilmente osservabile. Il Sagittario si trova nel centro galattico che è anche la parte più luminosa della Via Lattea. Nella mostra sono esposte fotografie della nebulosa Sagittarius B2, del buco nero Sagittarius A* ( SGR A*) e dei fenomeni ad esso connessi: orizzonte degli eventi, spaghetizzazzione, origine del buco bianco, buco bianco, ponte di Einstein-Rosen o Whormhole, buco nero super massiccio.
Giorni e orari di visita
La mostra ” Origo Foramini Albi” si pone in ideale continuità con la mostra di astrofotografia “Ubi Sagitta Vadit? Ad Infinitos Fines Universi Dei” (Dove Va la Freccia? Ai Confini Infiniti dell’ Universo di Dio ) dedicata al padre Edoardo e in chiusura il 20 Dicembre.
“Origo Foramini Albi” sarà visibile fino al 20 Febbraio con i seguenti orari di apertura : Martedì, Venerdì, Sabato: 16,00-18,00 ; Mercoledì: 10,00-12,00. L’ ingresso è gratuito.