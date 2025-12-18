Pesca: protesta a Bruxelles contro le restrizioni UE. Presente Manuel Guidotti

Critiche anche al Quadro finanziario pluriennale, che prevede solo 2 miliardi di euro per la pesca, giudicati insufficienti. Gli eurodeputati hanno chiesto maggiori risorse e fondi dedicati alla competitività del settore, utili per investimenti in energia, innovazione tecnologica e rinnovo della flotta. Legacoop ha espresso apprezzamento per l’ascolto e il confronto avviato.

Da sottolineare, inoltre, un risultato positivo emerso dal complesso negoziato nel Consiglio Agrifish a Bruxelles: per il Mediterraneo occidentale la riduzione delle giornate di pesca è stata rivista dal –64% al –39%, accompagnata da un impegno a introdurre misure di compensazione per garantire una prospettiva sostenibile agli operatori nel 2026. Un risultato reso possibile anche dal contributo determinante di Legacoop Agroalimentare. L’auspicio, sottolinea Legacoop Romagna, è che queste misure possano essere estese anche all’Adriatico e che nel Quadro finanziario 2028-2034 vengano stanziate risorse adeguate per un settore strategico dell’economia blu.

In provincia di Forlì-Cesena, il comparto conta 86 imprese attive, comprese quelle dell’acquacoltura. Nel corso del 2024, al Mercato ittico di Cesenatico sono stati commercializzati 8.888 quintali di prodotto (–5,5% rispetto al 2023) per un valore complessivo di 7,2 milioni di euro (+15,3%). La diminuzione dell’offerta ha determinato un aumento del prezzo medio del 22%.

Le cooperative segnalano inoltre difficoltà burocratiche, come l’obbligo di dotarsi entro gennaio dei dispositivi di localizzazione VMS e di aggiornamenti software, pena il fermo delle imbarcazioni. A ciò si aggiungono l’emergenza del granchio blu, che sta mettendo in ginocchio la molluschicoltura, e la richiesta di ampliare le quote di tonno rosso, ormai molto diffuso e predatorio nell’Adriatico.