Prof 81enne di Cesenatico salvata da arresto cardiaco in stazione

Il salvataggio al binario 1

Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’11 dicembre. La docente si trovava nei pressi del binario 1 quando si è accasciata al suolo, priva di sensi. La situazione è apparsa subito critica, ma la prontezza dei riflessi degli agenti della Polfer in servizio ha fatto la differenza. Gli agenti, accortisi immediatamente della gravità del malore, hanno attivato i protocolli di emergenza: hanno iniziato subito il massaggio cardiaco. È stato impiegato il defibrillatore semiautomatico presente nello scalo ferroviario. Contestualmente è stato allertato il 118.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Grazie alle manovre di primo soccorso e all’uso del defibrillatore, la donna ha mostrato i primi segni di ripresa prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha stabilizzato la paziente e l’ha trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Maggiore di Parma.

I medici della struttura ospedaliera hanno confermato che l’azione rapida e corretta degli agenti della Polizia di Stato è stata determinante per salvare la vita della docente, evitando conseguenze peggiori.