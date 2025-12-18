 Skip to main content
Notizie

Solidarietà a Macerone e Cesenatico: consegnati doni ai nonni

Giulia Zannetti18 Dicembre 2025
pacchi natale

Sono stati consegnati, ieri, presso la Casa Albergo Lieto Soggiorno di Macerone e presso la Casa di Riposo di Cesenatico, i pacchetti regalo di Natale agli ospiti delle strutture.

L’iniziativa è organizzata dai volontari de La Via della Felicità (conosciuti meglio come gli Amici di L. Ron Hubbard), che da oltre 20 anni organizzano ogni anno, in vista delle festività, delle raccolte doni per gli ospiti delle case di riposo. In totale sono stati raccolti centinaia di pezzi, che sono stati impacchettati e suddivisi in diversi scatoloni.

