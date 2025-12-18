Solidarietà a Macerone e Cesenatico: consegnati doni ai nonni

L’iniziativa è organizzata dai volontari de La Via della Felicità (conosciuti meglio come gli Amici di L. Ron Hubbard), che da oltre 20 anni organizzano ogni anno, in vista delle festività, delle raccolte doni per gli ospiti delle case di riposo. In totale sono stati raccolti centinaia di pezzi, che sono stati impacchettati e suddivisi in diversi scatoloni.