Approvato bilancio di previsione 2026-2028, “piena operatività da gennaio”

Il piano di investimenti

Nel triennio 2026-2028 sono in previsione oltre € 43.000.000 di lavori.

Durante il prossimo triennio prosegue la strategia dell’Amministrazione di messa a norma sismica degli edifici scolastici. Dopo i lavori conclusi per la “2 agosto 1849” e il cantiere in corso alla scuola media “Arfelli”, si prevedono due interventi per la scuola “Leonardo da Vinci” di Ponente e la “Ricci Ortali” di Villalta per complessivi € 2.500.000 nei prossimi tre anni.

Sulla mobilità sostenibile, per il 2026 ci sono in previsione € 400.000 per la Ciclabile nel tratto Zadina-Stazione Ferroviaria e € 150.000 per il prolungamento da via Montaletto fino alla SP 33.

Sempre nel 2026 sono in previsione € 1.500.000 per l’adeguamento dello stadio comunale Moretti e la conclusione di altri interventi presso impianti comunali da parte dei gestori.

Per il rinnovo degli arredi del porto canale sono previsti € 200.000 nel 2026, mentre nel 2027 si prevedono € 1.050.000 per la riqualificazione di Piazza Marconi. Inoltre, € 500.000 saranno destinati alla nuova area verde nel quartiere di Bagnarola.

Nel prossimo triennio sono previsti € 500.000 annui per manutenzioni di strade e marciapiedi e € 200.000 annui per la manutenzione straordinaria dei cimiteri. Nel 2026 si prevedono anche € 350.000 per la pubblica illuminazione, € 50.000 per la manutenzione straordinaria dei giochi e € 100.000 per la manutenzione straordinaria del verde.

Sono previsti investimenti importanti sul sistema fognario: € 200.000 sul 2027 e € 500.000 sul 2028 per il potenziamento della rete fognaria di Villamarina; investimenti da € 200.000 annui per potenziare la rete fognaria bianca nel prossimo triennio; € 50.000 annui sempre sul triennio per le fognature del centro storico e poi € 2.000.000 dal 2026 al 2028 per gli impianti idrovori di via Bramante e viale Carducci.

Nel 2027 sono previsti € 250.000 per la nuova sede della Protezione civile mentre nel 2026 sono previsti € 600.000 per la realizzazione di un nuovo parcheggio scambiatore a Villamarina e nel 2028 € 2.200.000 per un parcheggio multifunzionale adiacente a Piazzale della Rocca.

Dagli accordi operativi sono previsti nel 2026 € 2.200.000 per l’acquisizione dell’area pubblica in via dei Tennis e riqualificazione dei giardini al mare (accordo Ex Colonia Veronese); € 900.000 per l’acquisizione di un’area pubblica in via Pian del carpine (accordo colonie Sadelmi e Perazzolo); € 574.000 per la riqualificazione di via Leonardo da Vinci (accordo operativo ex Hotel Pino); € 300.000 per l’acquisizione di un’area pubblica in viale Carducci (accordo di programma Ex Nuit).

Sulla pesca e i bandi regionali nel 2026 si prevedono € 800.000 per il nuovo Feampa, e nel 2026 € 700.000 per la ristrutturazione della Pescheria comunale.

Sono previsti inoltre € 50.000 annui per il triennio sull’Art Bonus finalizzati al restauro e manutenzione delle barche storiche del Museo della Marineria: un importante strumento che consente di beneficiare di consistenti sgravi fiscali per i benefattori. Nel 2026 sono previsti € 50.000 per la progettazione del restauro della Conserva Battistini e nel 2027 € 800.000 per l’intervento. Nel 2027 ci sono in previsione € 100.000 per la progettazione della riqualificazione dell’edificio ex Saffi con € 1.000.000 previsto nel 2028 per l’intervento.