Gala degli Auguri Adac: bilancio e “sfide di un turismo da ripensare”

Il tradizionale Gala degli Auguri organizzato dall’associazione Adac Federalberghi, per quanto improntato sulla convivialità, è stato l’occasione anche per un momento di bilancio sul turismo nel 2025 e per delineare proiezioni e priorità per il 2026, con un confronto tra pubblico e privato. Gli imprenditori del settore e gli amministratori comunali e regionali si sono ritrovati con l’obiettivo di rilanciare un comparto vitale per l’economia della riviera.

Nel salone del Mare Pineta Resort di Milano Marittima, insieme al direttivo dell’associazione degli albergatori di Cesenatico guidato dal presidente Alfonso Maini, sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore al turismo Gaia Morara, la consigliera regionale Francesca Lucchi e numerosi volti noti del turismo, tra i quali Terzo Martinetti di Glamping Cesenatico, Andrea Falzaresi della catena Club Family Hotel e Gianluca Scialfa di Color Holiday.

Al centro dell’incontro, l’importanza della categoria e la necessità di affrontare con unità un contesto che sta mutando rapidamente. Il 2025, definito da più voci un anno “anomalo e difficile”, ha però lasciato un insegnamento chiaro: la trasformazione del turismo richiede un salto di qualità condiviso.